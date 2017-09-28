В Соломбале прикрыли незаконный игорный клуб

На официальный сайт регионального УМВД поступило сообщение о том, что на улице Терехина в Архангельске находится игорный клуб.

Установлено, что с января по август 2017 года по указанному адресу осуществлялось незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Деятельность игорного клуба пресечена, изъято игровое оборудование и документы.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проводится сбор доказательственной базы. Установлены два жителя областного центра, причастных к деятельности игрового клуба, - сообщает пресс-служба регионального следкома.