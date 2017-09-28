В Каргопольском районе у неплатильщика алиментов арестовали "душу"

В отделе судебных приставов по Каргопольскому району в отношении гражданина Е. возбуждено сразу пять исполнительных производств, одно из которых – по алиментным обязательствам, остальные - связаны с выплатой бывшей супруге денежной компенсации после раздела совместно нажитого имущества.

Взаимные обиды и упрёки привели к тому, что бывший супруг категорически не хочет исполнять судебные решения. Официально не работающий мужчина сначала «одаривал» своего ребёнка алиментами в размере 500 рублей в месяц, а потом и эти мизерные выплаты прекратились.

Судебный пристав-исполнитель установил, что за должником из имущества числится только карабин и одноствольное ружьё. На них и был наложен арест, при этом карабин был оценён в 5 тысяч рублей, а старенькое ружьё – в 1 тысячу рублей.

«Душу вы мою арестовали», - заявил присутствующий при исполнительных действиях должник, и тут же, воспользовавшись данным ему законом правом, написал заявление о самостоятельной реализации имущества. Теперь у гражданина Е. есть 10 дней, чтобы успеть продать оружие и внести вырученные денежные средства в счёт погашения долгов. В противном случае, арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области.