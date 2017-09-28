Жительница Коношского района избивала маленькую падчерицу

Следственными органами завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы Коношского района, обвиняемой в истязании несовершеннолетней.

С июня по август 2017 года обвиняемая на почве личной неприязни к 5-летней дочери супруга, проживавшей вместе с ними, систематически наносила ей побои, причиняя малолетней физические и психические страдания.

О применении физической силы в отношении ребенка стало известно после того, как медицинский работник, который осматривал девочку перед выпиской с больничного, обнаружил следы побоев и сообщил о них в правоохранительные органы.

Мать девочки лишена родительских прав, поэтому несовершеннолетняя проживала с отцом и его супругой.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила свои действия методами воспитания. В ходе допроса в качестве обвиняемой она также признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.