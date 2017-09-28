Пожар ликвидирован в 14:28. В результате пожара выгорел поврежден бампер, закопчен капот. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёт 4 ПСЧ в составе 4 человек и 1 единица техники.
|
Новости дня
Медведь, гулявший по Северодвинску, ушёл в леса
Теннисисты Поморья выиграли три медали на турнире «Топ 24»
Житель Вельска признан виновным в гибели подростка
На острове Хабарка построят новый причал
|
Вторник, 10 октября, 04:23
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/08/53326.html
|
Архангельские пожарные тушили автомобиль
Сегодня днем в Архангельске по адресу: ул. 40 лет Победы, 7 произошел пожар в частном автомобиле. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 14:28. В результате пожара выгорел поврежден бампер, закопчен капот. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёт 4 ПСЧ в составе 4 человек и 1 единица техники.
|
Главное
Архангельск вновь останется без водыВчера 13:22
Утраченные бренды Архангельска: ресторан «Якорь»Вчера 12:55
Брусчатку с Чумбаровки пускают на нужды учреждений соцсферыВчера 12:30
9 октября в Поморье ожидается туманная и дождливая погодаВчера 08:57
В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"Позавчера 13:43
Происшествия
Медведь, гулявший по Северодвинску, ушёл в лесаВчера 18:30
Житель Вельска признан виновным в гибели подросткаВчера 16:54
В Архангельске поджигатель автомобиля "засветился" на камере видеонаблюденияВчера 15:14
В Коряжме пьяный белорус угнал машину скорой помощиВчера 14:38
В Северодвинске задержан грабитель, находящийся в розыскеВчера 11:50
На острове Хабарка построят новый причал
В Верколе состоялись похороны Любови Крутиковой-Абрамовой
Архангельск вновь останется без воды
На Кегострове до вечера не будет водоснабжения
Молодые предприниматели приглашаются на встречу в Мирном
Молодежь Архангельска приняла участие в соревнованиях «Северная широта»
Дмитрий Юрков обсудил с представителями ГИБДД изменения в законодательстве
Дмитрий Юрков посетил психолого-неврологический интернат в Маймаксе
"Ростелеком" в Архангельске поддержит IV открытый дистанционный турнир по робототехнике
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
На архангелогородцев навалилась большая политика
Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека
Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО
Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска
Медведь, гулявший по Северодвинску, ушёл в леса
Житель Вельска признан виновным в гибели подростка
В Архангельске поджигатель автомобиля "засветился" на камере видеонаблюдения
В Коряжме пьяный белорус угнал машину скорой помощи
Теннисисты Поморья выиграли три медали на турнире «Топ 24»
В Архангельске пройдёт турнир по мини-футболу среди мальчиков
В областном центре пройдёт чемпионат города по мини-футболу
В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"
Люди не летают. Размышления об архангельской «Грозе»
В Архангельске пройдёт просмотр документальных фильмов памяти Валентина Пролетарского
Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru