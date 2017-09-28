Мошенники рассылают СМС о блокировке банковских карт

В Архангельске и в городе Мирный зафиксированы два факта совершения мошеннических действий в отношении пенсионеров. На телефоны женщин пришли СМС - сообщения о якобы заблокированных банковских картах, а так же номер мобильного телефона, позвонив на который карту вновь можно сделать активной.

Обе жительницы региона позвонили на указные телефонные номера. Путем обмана и злоупотребления доверия злоумышленники получили конфиденциальные реквизиты банковских карт, после чего со счетов женщин были сняты денежные средства на общую сумму около 54 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск преступников.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность, никому не сообщать реквизиты и коды банковских карт. Все возникающие вопросы необходимо решать по бесплатному и круглосуточному телефону службы технической поддержки банка, который указан на оборотной стороне пластиковой карты, либо путем личного визита в ближайшее отделение банка.