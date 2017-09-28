Пожар ликвидирован в 04:00. В результате пожара дом значительно поврежден огнем. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты АЦ ДПК д.Патрекеевка Россоюзспас в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/08/53321.html
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В Приморском районе горел жилой дом
Сегодня в 02:52 в Приморском районе в деревне Горка, 27 произошел пожар в частном жилом доме. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 04:00. В результате пожара дом значительно поврежден огнем. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты АЦ ДПК д.Патрекеевка Россоюзспас в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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