В Архангельске раскрыта кража велосипеда

Вечером 4 августа в дежурную часть полиции УМВД России по городу Архангельску с заявлением о краже велосипеда обратилась женщина.

Она пояснила, что из подвального помещения одного из домов по улице Вологодская неустановленное лицо путем свободного доступа похитило велосипед, стоимостью около 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, 23-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.