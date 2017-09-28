Полицейские задержали мужчину с наркотиком

В Архангельске сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был установлен мужчина 1986 г.р., находящийся в состоянии опьянения.

При личном досмотре в отделе полиции у него был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом, который, согласно заключению специалиста ЭКЦ УМВД России по Архангельской области, является наркотическим средством в значительном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ведется следствие.