В Устьянском районе в результате пожара погиб человек

5 октября около полуночи в деревне Чесноково произошел пожар в частном доме, где проживали супруги-пенсионеры. Дом был недавно достроен, хозяева собирались зимовать в нем впервые.

Предполагается, что очаг возгорания находился в районе автономной дровяной котельной, которую хозяин устанавливал самостоятельно. Именно там, рядом с котельной, пожарные обнаружили тело погибшей женщины. Скорее всего, она пыталась выбраться, но не смогла сориентироваться в густом дыму.

Ее муж самостоятельно выбрался из горящего дома. С ожогами 2-3 степени на 10% поверхности тела и отравлением продуктами горения он был доставлен в реанимацию Устьянской ЦРБ. Здание значительно повреждено огнем.

Одна из рассматриваемых причин пожара - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, - сообщает портал "Безопасность АО".