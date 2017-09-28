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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/07/53313.html

Происшествия

На трассе Архангельск – Северодвинск произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе Архангельск – Северодвинск произошло ДТП со смертельным исходом
6 октября около 16.20 на 16 километре автодороги «Архангельск – Северодвинск» 47-летний архангелогородец, управляя автомобилем Toyota Rav 4, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным микроавтобусом Hyundai.

6 октября около 16.20 на 16 километре автодороги «Архангельск – Северодвинск» 47-летний архангелогородец, управляя автомобилем Toyota Rav 4, выехал на полосу встречного движения, где  столкнулся со встречным микроавтобусом Hyundai. 

Вчера 17:09

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