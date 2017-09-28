В Вельском районе три человека пострадали в ДТП

5 октября «Лада Калина», двигаясь в сторону пос. Октябрьский, на крутом повороте не поделила дорогу с встречным «ВАЗ-2106». Прицеп «Калины» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с вазовской «шестеркой».

В «Жигулях» находились пожилые супруги. И мужчина, и женщина получили серьезные телесные повреждения: травму грудной клетки, внутренних органов, открытые переломы конечностей.

Чтобы извлечь пострадавших из деформированного автомобиля, потребовалась помощь пожарных. При помощи специального инструмента пожарные из Кулоя и Вельска освободили пострадавших и передали в скорую помощь.

Водитель «Калины» отделался легкими травмами. По предварительной информации, молодой человек находился в нетрезвом состоянии, - сообщает портал "Безопасность АО".