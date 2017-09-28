В дома Архангельска вода начинает поступать на пониженном давлении

Ночью с 5-го на 6-е октября специалисты Водоканала ремонтировали сети задвижки D800. В связи с этим было отключено водоснабжение. Сейчас подача воды возобновляется, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Плановая работа по замене задвижки завершена. В настоящее время требуется осуществить затяжку нового затвора. Станция водоподготовки запущена на пониженном давлении, возобновляется подача воды в городских округах, подключаются насосные станции. Пока проводится регулировка задвижки, сохранится пониженное давление: то есть напор будет слабым, на верхних этажах ряда домов вода появится чуть позже. В течение трех часов должны выйти на нормативное давление, - рассказал технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько около девяти утра.

К слову, воду обещали дать в 10:00 утра. Около семи часов утра "Водоканал" сообщил, что все работы практически завершены. В половину одиннадцатого утра вода в большинстве домов так и не появилась.