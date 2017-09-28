Психически нездоровый северодвинец напал с ножом на брата

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

3 июля 2017 года вечером на проспекте Бутомы в Северодвинске подозреваемый напал на 25-летнего брата и нанес ему несколько ударов кухонным ножом в область головы и тела. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, уворачивался от ударов и обезоружил подозреваемого, умысел не был доведен до конца.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого стационарной психолого-психиатрической экспертизы в связи с имеющимся у него заболеванием, - сообщает пресс-служба регионального следкома.