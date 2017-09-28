В Архангельске два человека пострадали при столкновении грузовика с легковушкой

Авария произошла 4 октября около 15:30 на Маймаксанском шоссе, при повороте на Сульфат.

Со слов очевидцев, груженый пиломатериалами «МАЗ» уже практически завершил поворот на улицу Мостовую, в сторону района первых пятилеток. На последних секундах поворота в задние колеса прицепа въехал «ВАЗ-2110», который двигался по прямой, по Маймаксанскому шоссе.

20-летний пассажир «десятки» получил серьёзную черепно-мозговую травму, под вопросом – перелом ноги и травма грудной клетки. Молодого человека при помощи специального инструмента освободили спасатели Арктического комплексного центра МЧС России. 25-летний водитель выбрался из машины без посторонней помощи, у него более легкие и не опасные для жизни травмы. Водитель грузовика не пострадал, - сообщает портал "Безопасность АО".