Житель Няндомы истязал несовершеннолетнюю падчерицу

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Няндома, подозреваемого в истязании несовершеннолетней.

С декабря 2015 года по сентябрь 2017 года подозреваемый на почве личных неприязненных отношений, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои дочери своей сожительницы, начиная с 13-летнего возраста школьницы.

После очередного применения физического насилия потерпевшая самостоятельно обратилась с заявлением в органы полиции.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил, что действовал в воспитательных целях.

Если в ходе следствия найдет подтверждение информация о том, что мать девочки знала о методах воспитания, но не препятствовала применению сожителем физической силы, правоохранительными органами будет дана правовая оценка и ее действиям, - сообщает пресс-служба регионального следкома.