Неисправное зарядное устройство стало причиной пожара в гараже

Накануне около 16 часов в гараже произошло возгорание, которое заметили по выходу густого дыма. Ввиду позднего обнаружения спасти имущество не удалось. Гараж и стоявший внутри автомобиль «Рено Клио» полностью сгорели.
Причиной пожара, скорее всего, стал аварийный режим работы электрооборудования, а именно – зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, которое стояло на полу. Старое зарядное устройство имело скрутки проводов, неоднократно ремонтировалось. Желая продлить срок эксплуатации электроприбора, автовладелец в итоге лишился и машины, и гаража, - сообщает портал "Безопасность АО".