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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/04/53248.html

Происшествия

Неисправное зарядное устройство стало причиной пожара в гараже

Неисправное зарядное устройство стало причиной пожара в гараже
Фото портала "Безопасность АО"
Житель поселка Октябрьский лишился гаража и машины в результате пожара.

Накануне около 16 часов в гараже произошло возгорание, которое заметили по выходу густого дыма. Ввиду позднего обнаружения спасти имущество не удалось. Гараж и стоявший внутри автомобиль «Рено Клио»  полностью сгорели.

Причиной пожара, скорее всего, стал аварийный режим работы электрооборудования, а именно – зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, которое стояло на полу. Старое зарядное устройство имело скрутки проводов, неоднократно ремонтировалось. Желая продлить срок эксплуатации электроприбора, автовладелец в итоге лишился и машины, и гаража, - сообщает портал "Безопасность АО".

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