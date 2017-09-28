Пожилой мужчина, пропавший в дельте Северной Двины, вернулся домой

В течение суток спасатели Архангельского арктического аварийно-спасательного центра МЧС искали мужчину 1939 г.р., который 2 октября ушел на рыбалку и не вернулся.

Тем же вечером спасатели приступили к поискам. Точный маршрут рыбака был неизвестен. Предполагалось, что пенсионер выехал на катере из поселка Конвейер в сторону деревни Красное. Спасатели обследовали Мурманский рукав вплоть до д. Красное, мыс Чекаминка, слияние Мурманского и Корабельного рукавов, спустились до поселка Конвейер, но обнаружить пропавшего не удалось.

При себе у дедушки был мобильный телефон, но на звонки тот не отвечал.

Накануне днем, когда поисковая группа вновь вышла на акваторию, поступил звонок от рыбака: он благополучно вернулся домой.

Оказывается, мужчина решил заехать на о. Холопец собирать мох сфагнум для посадки цветов. В отсутствие ориентиров пенсионер заплутал и вышел на противоположную сторону острова, где ему и пришлось заночевать. Мобильный телефон он оставил в катере, соответственно, ответить на звонки родственников и спасателей не мог.

На следующий день мужчина смог добраться до катера и сразу же сообщил о себе, после чего поисковые работы были прекращены. Архангелогородец самостоятельно добрался до дома, - сообщает "Безопасность АО".