Житель Холмогорского района пытался поджечь автомобиль родственника

Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Холмогорского района Алексея Панкратова, обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Следствием установлено, что Панкратов 3 июня 2017 около 2 часов ночи, из личной неприязни к своему дяде, с которым они постоянно ссорились, прибыл из Холмогорского района в Архангельск, подошел к дому на проспекте Московский, где стоял автомобиль «Хундай Солярис», принадлежащий его родственнику, вылил на воздухозаборник автомобиля бензин и поджег его. Затем Панкратов пешком дошел до п. Дорожников, где остановил попутный автомобиль, на котором уехал домой.

Возгорание автомобиля своевременно обнаружили посторонние граждане и потушили пламя. В результате совершения преступления собственнику автомобиля причинен материальный ущерб в размере более 180 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.