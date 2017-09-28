В Архангельской области задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин

10 сентября при разборе пожарного мусора на месте сгоревшей квартиры в доме в поселке Шелашский Шенкурского района обнаружены тела двух мужчин в возрасте 57 лет и 61 года.

В ходе экспертизы установлено, что смерть пенсионеров наступила в результате причиненных ножевых ранений. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении убийства задержаны два жителя Шенкурского района в возрасте 37 и 33 лет.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября подозреваемые, возвращаясь из гостей в состоянии алкогольного опьянения, зашли в незапертую квартиру, где спали потерпевшие. Подозреваемые разбудили одного из мужчин и потребовали от него передачи им денег. Получив отказ, один из задержанных ударил потерпевшего в грудь кухонным ножом. В это время проснулся второй мужчина, которому они, как очевидцу преступления, также причинили ножевые ранения. С целью сокрытия следов преступления подозреваемые подожгли занавески и матрас, находившиеся в квартире, после чего покинули место преступления.

Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время им, в зависимости от роли и степени участия каждого, предъявлены обвинения. В ходе допросов в качестве обвиняемых они признали свою вину, - сообщает пресс-служба регионального следкома.