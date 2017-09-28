В Вельском районе мужчина убил и обезглавил знакомого

2 октября ночью в кухне квартиры, расположенной в поселке Аргуновский Вельского района, обнаружено тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями живота и отрезанной головой. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержан 26-летний местный житель.

По версии следствия, между находившимися в гостях мужчинами в процессе употребления алкоголя произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему смертельные удары ножом в область тела. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый предпринял попытку расчленить тело.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и агрессивным поведением потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы, в том числе хозяйки квартиры, которая стала очевидцем конфликта, - сообщает пресс-служба регионального следкома.