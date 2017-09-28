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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/03/53234.html

Происшествия

В деле Светланы Бральниной вскрылись новые подробности

В деле Светланы Бральниной вскрылись новые подробности
Следственными органами выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности в отношении главы Котласского района.

По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы подозреваемая, используя свое служебное положение и  авторитет, убедила двух индивидуальных предпринимателей, руководителя одного из муниципальных учреждений и генерального директора коммерческой организации передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим не вернула.

Она же, в 2013-2014 годах получила лично и через посредника взятку в сумме 750 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Производится сбор доказательственной базы.

В отношении подозреваемой ранее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

Следственные органы предлагают лицам, пострадавшим от противоправных действий обвиняемой, обратиться в Котласский МРСО по номеру телефона: (818-37) 2-84-07, либо в отдел в г.Котласе РУФСБ России по Архангельской области по номеру телефона : (818-37) 2-10-38.

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