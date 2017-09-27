Пожилой рыбак пропал в дельте Северной Двины

Поисковая группа МЧС сразу же после получения сообщения вышла на поиски. В темное время суток обнаружить пропавшего не удалось, и поисковые работы были продолжены сегодня утром.
В общей сложности спасатели осмотрели Мурманский рукав вплоть до деревни Красное, мыс Чекаминка, слияние Мурманского и Корабельного рукавов, спустились до поселка Конвейер. Желто-красный катер «Крым», на котором рыбачил дедушка, так и не был обнаружен. Сегодня днем спасатели продолжат обследовать дельту.
Поиски осложняются недостатком информации: мужчина не сказал родственникам, где именно он собирается рыбачить, поэтому территория его возможного местонахождения очень обширна, - сообщает портал "Безопасность АО".