Природоохранная прокуратура проверит факт розлива нефти, образовавшегося из-зи затопления буксира «Кадников»

В Архангельскую природоохранную прокуратуру обратились граждане с сообщением о том, что утром 29 сентября в Северной Двине около территории ООО «Поморская Судоверфь» затонуло судно.

В ходе обследования установлено, что судно – буксир «Кадников» находилось на отстое на зимний период у Поморской Судоверфи. В месте затопления обнаружены пятна нефтепродуктов размером около 150 кв. м.

Отделом государственного экологического надзора в отношении ООО «Поморская Судоверфь» возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В настоящий момент осуществляется подъем судна, на месте затопления установлены боновые заграждения для ограничения распространения нефтепродуктов.

Архангельской природоохранной прокуратурой совместно в Архангельским транспортным прокурором организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства происшествия.



