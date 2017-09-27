Природоохранная прокуратура проверит факт розлива нефти, образовавшегося из-зи затопления буксира «Кадников»

В ходе обследования установлено, что судно – буксир «Кадников» находилось на отстое на зимний период у Поморской Судоверфи. В месте затопления обнаружены пятна нефтепродуктов размером около 150 кв. м.
Отделом государственного экологического надзора в отношении ООО «Поморская Судоверфь» возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В настоящий момент осуществляется подъем судна, на месте затопления установлены боновые заграждения для ограничения распространения нефтепродуктов.
Архангельской природоохранной прокуратурой совместно в Архангельским транспортным прокурором организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства происшествия.