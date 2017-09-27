Житель Архангельска, взявший взятку срубом бани, лишился сруба и пиломатериалов

Гражданин П., будучи должностным лицом, через посредника получил взятку в виде сруба бани и пиломатериалов за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.

Наказание не заставило себя ждать: взяточник был осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ и приговорён к лишению свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком.

Кроме того, по решению суда гражданин П. обязан был выплатить штраф в размере семнадцатикратной суммы взятки, т.е. 2 млн. 183 тыс. рублей, а сруб бани и пиломатериалы подлежали конфискации в собственность государства.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику, что уклонение от уплаты штрафа приведёт к замене вида наказания на более строгое. Также должнику был закрыт выезд за границу, а на имеющийся автотранспорт наложен запрет на регистрационные действия. Всё это побудило гражданина П. не затягивать с уплатой штрафа: двумя частями он внёс всю сумму - 2 млн. 183 тыс. рублей.

А на днях судебный пристав-исполнитель побывал и на дачном участке гражданина П., где находится сруб злополучной бани и пиломатериалы. В присутствии понятых имущество было посчитано, переписано и оставлено на ответственное хранение должнику. После экспертизы и оценки всё это будет передано в собственность государства, - сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.