Мужчина, состоявший на учете в психо-неврологическом диспансере, нанес смертельные ножевые ранения матери, а потом ударил себя ножом в область шеи.
Следствие продолжаются, устанавливаются подробности события, сообщает пресс-сл
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Вторник, 3 октября, 16:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/10/03/53224.html
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Житель Архангельска убил мать, а после перерезал себе горло
2 октября в доме на улице Тимме найдены тела 73-летней женщины со множеством ножевых ран и ее 46-летнего сына с резаной раной шеи.
Мужчина, состоявший на учете в психо-неврологическом диспансере, нанес смертельные ножевые ранения матери, а потом ударил себя ножом в область шеи.
Следствие продолжаются, устанавливаются подробности события, сообщает пресс-сл
|
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