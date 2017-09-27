Житель Архангельска пытался задушить сына своей супруги подушкой

Октябрьский районный суд Архангельска признал 29-летнего Антона Качковского виновным в истязаним и покушении на убийство.

С 8 сентября по 8 октября 2016 года Качковский систематически избивал свою супругу и ее 7-летнего сына. Кроме того, 15 сентября 2017 года Качковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к мальчику, вызванной тем, что он является ребенком его жены от первого брака и проживает вместе с ними, с целью убийства малолетнего, зашел в детскую комнату и пытался задушить его подушкой.

Довести свой преступный умысел Качковский не смог, поскольку в комнату вбежала мать мальчика и оттолкнула обвиняемого от ребенка. После этого Качковский покинул квартиру.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.