В Онежском районе мужчина забил сестру до смерти

29 сентября 2017 года в деревне Сырья родственниками обнаружено тело 54-летней женщины со следами побоев.

При судебно- медицинском исследовании установлено, что ее смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью человека, 42-летний брат потерпевшей.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что в ходе совместного употребления спиртных напитков обнаружил, что сестра спрятала от него спирт. В порыве гнева он повалил ее на пол и несколько раз ударил ногами по груди, после чего покинул место преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.