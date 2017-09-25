В Плесецке водитель получил ожоги, пытаясь вскипятить чайник в машине

В минувшие выходные в поселке Плесецк прошла ярмарка, на которую съехались со своим товаром предприниматели из соседних регионов. Для одного из гостей Плесецка попытка приготовить обед закончилась ожогами и небольшим пожаром в автомобиле.

Водитель фургона «Фольксваген Крафтер», приехавший из Великого Устюга продавать детские игрушки, накануне днем собрался перекусить. Мужчина включил в сеть одноконфорочную электроплитку на переднем пассажирском сиденье и поставил на нее чайник.

Торговец оставил электроприбор без присмотра и занялся своими делами, а через некоторое время почувствовал, что пахнет паленым – обшивка сиденья начала подгорать. Водитель рывком сдернул с плиты чайник, в результате чего получил ожоги руки.

К месту происшествия были вызваны пожарные, но возгорание ликвидировали до их прибытия.

Машина значительных повреждений не получила и осталась на ходу. Выгорело сиденье и панель приборов. Огнем также уничтожены документы водителя.

Устюжанин был госпитализирован в Плесецкую ЦРБ с ожогами кистей рук 1-2 степени, но вскоре выписался из медучреждения и вернулся домой на своем «Фольксвагене», - сообщает портал "Безопасность АО".