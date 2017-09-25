В Архангельске произошёл пожар в мебельном магазине

Накануне, около 14 часов в Архангельске по пррспекту Ленинградскому произошел пожар в мебельном магазине «Мебель-Hit».

Жертв и пострадавших нет. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось под потолком – вероятнее всего, вследствие короткого замыкания электропроводки. Часть торгового зала, в которой расположена очаговая зона, была заполнена кроватями, матрацами и мягкой мебелью – горение сразу же переросло в активную фазу.

Продавцы пытались воспользоваться огнетушителями, однако это не дало результатов.

На происшествие прибыло 5 пожарно-спасательных расчетов из различных частей города. Здание и значительную часть помещений и мебели общими усилиями от огня удалось отстоять.

Расчет начальника караула Архангельской областной службы спасения Андрея Кузьмина первым прибыл на место происшествия:

Все продавцы и работники были уже на улице, в здании никого из людей не было. В торговом зале было открытое горение и сильное задымление, высокая температура. Горела мебель и сгораемый подвесной потолок. Он обрушился в торговый зал, что и привело к быстрому распространению огня на мягкой мебели.

Огнеборцы сдержали огонь на одной трети зала, не дав ему распространиться на остальные помещения магазина. Однако они оказались сильно закопчены, также закопчению и воздействию дыма подверглась мебель. Ущерб устанавливается, - сообщает портал "Безопасность АО".