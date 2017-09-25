В Северодвинске задержан подозреваемый в грабеже

Поздним вечером 29 сентября в полицию обратился местный житель 1979 года рождения. Он пояснил, что три дня назад знакомый мужчина избил его и похитил деньги в сумме 10 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ходе совместного распития спиртных напитков. Спустя несколько часов после поступления в органы внутренних дел заявления о совершенном преступлении сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого, который скрывался на чердаке дома по улице Торцева.

Им оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый северодвинец. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.