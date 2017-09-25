В Архангельске задержали злоумышленника, который планировал оформить кредит на чужое имя В полицию Архангельска поступило сообщение из офиса по предоставлению микрозаймов, расположенного в Октябрьском округе областного центра. Сотрудники пояснили, что за предоставлением кредита к ним обратился мужчина. При проверке документов оператор выяснил, что предъявленный клиентом паспорт числился как ранее утерянный. Почувствовав неладное, злоумышленник скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался нигде не работающий 36-летний житель Соломбальского округа. Злоумышленник был задержан. Как установлено, ранее он нашел потерянные документы и решил ими воспользоваться для оформления денежного займа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество в сфере кредитования), - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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