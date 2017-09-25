В Поморье семья лишилась жилья из-за пожара

Семья из двух человек недавно лишилась жилья в результате пожара. Накануне днем от огня пострадало и маневренное жилье, предоставленное погорельцам.

Около 16 часов 29 сентября в д. Федотовская произошел пожар в 4-квартирном доме на ул. Лесная. Совместными усилиями местных пожарных и огнеборцев из Котласа здание удалось отстоять, однако кровля получила значительные повреждения. При первом же дожде квартиры будут залиты водой.

На момент пожара в доме проживали два человека – погорельцы, недавно переехавшие сюда после другого пожара. Сейчас им вновь предоставлено жилье в маневренном фонде.

Причина пожара выясняется. Очаг возгорания находился на веранде соседней квартиры. Не исключен поджог, - сообщает портал "Безопасность АО".