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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/30/53179.html

Происшествия

В Верхнетоемском районе подросток утонул во время установки рыболовных сетей

В Верхнетоемском районе подросток утонул во время установки рыболовных сетей
Водолазы областного центра гражданской защиты накануне искали пропавшего подростка в Верхнетоемском районе.

Мальчик 2002 г.р., предположительно, утонул в районе деревни Анфимовская 27 сентября. Несчастный случай произошел во время установки рыболовных сетей. 

Подросток пошел устанавливать сети на дюралевой лодке «Малютке». Позже встревоженный отец отправился на берег, но не нашел ни сына, ни лодки. В воде находились сети, в которых был обнаружен сапог мальчика. Скорее всего, лодка перевернулась, ребенок запутался в сетях и не смог выплыть. Поскольку точное место опрокидывания лодки не установлено, и в месте происшествия сильное течение, водолазные спуски результата не дали, - сообщает портал "Безопасность АО".

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