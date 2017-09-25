В Плесецком районе нашли боеприпасы времен гражданской войны

28 сентября спасатели центра гражданской защиты провели работы по уничтожению боеприпасов времен гражданской войны и интервенции в лесу неподалеку от села Река Емца.

—Это лесная зона, там велись позиционные бои и были расположены оборонительные сооружения и артиллерийские батареи, – пояснил руководитель группы спецработ Александр Помогаев. – Снаряды – 2 минометные системы Стокса – нашли местные жители. Нас попросили дополнительно обследовать место находки, и мы при помощи специального оборудования нашли еще 3 артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 6 снарядов от автоматической пушки Маклина и взрыватель от артиллерийского снаряда.

Все находки подлежали уничтожению. Пролежавшие в земле почти 100 лет снаряды проржавели, но сохранили свои поражающие качества и представляли опасность. Снаряды были уничтожены путем подрыва на месте, пишет портал "Безопасность АО".