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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/29/53165.html

Происшествия

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве мужчины

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве мужчины
28 сентября вечером в одной из квартир дома на улице Трамвайной в Архангельске обнаружено тело 39-летнего мужчины с травмой головы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье убийство.

По подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 27-летний знакомый потерпевшего.

Между мужчинами, которые вместе распивали спиртные напитки,  произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов подручными предметами по голове потерпевшему. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый не смог объяснить свои действия, сославшись на сильное алкогольное опьянение.Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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