Житель Плесецкого района получил 14 лет колонии за убийство

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 41-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в угрозе убийством и покушении на убийство двух лиц.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в поселке Плесецк, систематически избивал сожительницу, используя подручные предметы, угрожал ей ножом, приставляя клинок к шее.

Он же, в ночь на 1 сентября 2016 года по месту жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на сожительницу и ее знакомого. От полученных проникающих ранений мужчина скончался через непродолжительное время на месте преступления. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи женщина осталась жива. Причиненное ей ножевое ранение грудной клетки расценивается как тяжкий вред здоровью.

На предварительном следствии обвиняемый частично признал свою вину.

Приговором Плесецкого районного суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.