Житель НАО предстанет перед судом за убийство супруги

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 54-летнего жителя Ненецкого автономного округа в убийстве.

15 октября 2016 года утром в Нарьян- Маре обвиняемый на почве личной неприязни нанес три ножевых ранения в область грудной клетки 44-летней бывшей супруге. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

Первоначально подозреваемый пояснил следователю, что после празднования Дня рождения вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и бывшей супругой, с которой продолжали проживать в одной квартире, произошла ссора, в ходе которой он нанес потерпевшей три удара ножом. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, свою вину в убийстве не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.