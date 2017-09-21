В Поморье судебные приставы забрали из семьи сразу восемь детей

Судебные приставы забрали из семьи сразу восемь детей в возрасте от 1,5 до 17 лет. Причина – полнейшие антисанитарные условия и асоциальный образ жизни родителей.

В отдел судебных приставов по Верхнетоемскому району поступил исполнительный документ, в соответствии с которым необходимо было передать восемь несовершеннолетних детей на попечение органов опеки. На крайние меры пришлось пойти в целях обеспечения безопасности детишек, так как образ жизни их родителей и условия проживания создавали угрозу здоровью ребят.

По месту жительства детей и их непутёвых родителей вместе с судебными приставами отправились представители органов опеки, Комплексного центра социального обслуживания, полиции. Для перевозки детей был обеспечен специальный транспорт.

Картина, которая открылась перед глазами судебных приставов, когда они вошли в дом, была впечатляющая: полнейшая антисанитария, грязь, тараканы и ни одной детской игрушки. Здесь же находились и четверо детей, старшему из которых 17 лет, а младшему – 1,5 года. Поначалу женщина, вспомнившая, что она мать, попыталась оказать противодействие исполнению судебного решения, отказываясь выдать документы на детей и их одежду. Однако грамотные и профессиональные действия и разъяснения судебных приставов позволили избежать конфликтной ситуации. В результате, должница помогла одеть детей и передала все необходимые документы.

По дороге в больницу, куда временно помещены ребятишки, из школы забрали ещё троих детей этой семьи. В настоящее время все они проходят медицинское обследование, после чего органы опеки определят их по детским учреждениям. Кстати, ещё один – восьмой ребёнок уже живёт и учится в одном из интернатов области.

Ну, а у супругов, которые пока только ограничены в родительских правах, есть полгода, чтобы круто изменить свою жизнь: устроиться на работу, навести порядок в доме, начать заботиться о детях. Конечно, если они ходят, чтобы ребятишки вернулись в семью, - сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.