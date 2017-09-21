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В Холмогорском районе женщина истязала 6-летнего сына

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Четверг, 28 сентября, 10:52

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/28/53137.html

Происшествия

В Холмогорском районе женщина истязала 6-летнего сына

В Холмогорском районе женщина истязала 6-летнего сына
Заместителем прокурора Холмогорского района утверждено обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней Анны П., обвиняемой в истязании, совершенное в отношении несовершеннолетнего.

Установлено, что обвиняемая с июня по июль 2017 года, злоупотребляя спиртными напитками, не заботилась о здоровье и воспитании 6-летнего сына, неоднократно наносила ему побои, оскорбляла, лишала питания и оставляла на длительное время одного дома.

Уголовное дело, расследованное Холмогорским МРСО СУ СК России по Архангельской области и НАО, направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в настоящее время в районном суде на рассмотрении находится исковое заявление органов опеки и попечительства о лишении обвиняемой родительских прав, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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