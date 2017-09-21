В Архангельске произошёл пожар в кафе-пиццерии

Кафе, недавно открытое в новом административном здании на пр. Новгородском, 34/1 в Архангельске, этой ночью перенесло пожар.

Во 2-м часу ночи прохожие обратили внимание на дым, выходящий из приоткрытого окна на первом этаже. Благодаря раннему сообщению в пожарную охрану возгорание удалось быстро ликвидировать. Огнем поврежден холодильник и участок стены за ним. Торговый зал и подсобное помещение закопчены.

Причина происшествия – электротехническая неисправность розетки.

Камеры видеонаблюдения, установленные в зале, подтверждают версию дознавателей: на записи видно, что развитие пожара началось с возгорания в розетке, - сообщает портал "Безопасность АО".