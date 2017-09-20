В Мезенском районе работник переправы пострадал, спасая тонущего рыбака

Юрий Николаевич Рюмин работает на речном пароме – обеспечивает переправу через реку Пёза, что в Мезенском районе Архангельской области. В пятницу 22 сентября с капитаном они уже собирались отходить – как пассажиры с понтона закричали, что метрах в 300 от парома тонет человек.

Как оказалось, братья, жители села Дорогорское, отправившись на катере на охоту, выбрали неудачное место для проезда по реке. Один успел вместе с собакой выбраться на понтон, а второго вместе с лодкой повернуло против течения и затянуло в воду. Человек оказался на краю гибели в ледяной речной стремнине.

- Я всю жизнь отработал в речном флоте, и знаю что это такое – вытаскивать тонущего, - рассказывает Юрий Рюмин - Одному человека не вытащить! На пароме идти к месту происшествия было бы глупо – он тяжелый, неповоротливый. У нас был рядом катер для перевозки пассажиров, я быстро закончил работу по отдаче швартовых и закреплению парома и вместе с капитаном и водителем одной из маршруток Юрием мы направились к месту происшествия.

По мнению Рюмина, задержись они хотя бы на две минуты – человека было бы не спасти.

- Мужчина сумел в воде скинуть сапоги, а вот зимнюю одежду, которая была на нем и тянула на дно, не сумел: мешала «пенка» (сиденье на резинке из полиуретана, прим.), которая задралась на куртке по самые плечи. – вспоминает Юрий Рюмин – Кинули ему спасательную веревку, и вдвоем насилу вытянули.

Уже вернувшись на баржу и отойдя от стресса, Юрий Николаевич почувствовал боль в правой руке. Сняв перчатку, он увидел голую кость на месте безымянного пальца.

Я даже не почувствовал, как получил травму, - рассказал Рюмин. – То ли во время швартовки, то ли во время спасения – как это произошло, сам не понял.

В Мезенской центральной районной больнице палец, который остался в перчатке, пришили, но в стационаре Юрий Николаевич не задержался: работать, говорит, на переправе больше некому. И снова вернулся на родную баржу. Голос – бодрый, находит в себе силы и пошутить над ситуацией, хотя понятно, что боли в руке не отпускают, - пишет портал "Безопасность АО".