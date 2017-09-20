В Коряжме подросток устраивал гребежи и разбои

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Коряжмы, подозреваемого в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

4 сентября 2017 года вечером на улице в Коряжме подозреваемый подошел к ровеснику, ударил его кулаком по лицу и потребовал передать ему деньги и сигареты, угрожая в случае отказа применить физическую силу. Потерпевший, опасаясь осуществления угроз, отдал ему пачку сигарет и денежные средства в размере 225 рублей.

Подозреваемый с похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению. Подозреваемый свою вину в совершении грабежа признал.

В ближайшее время указанное уголовное дело будет соединено с делом, возбужденным органом дознания, согласно материалам которого указанный несовершеннолетний также подозревается в открытом хищении продуктов питания и спиртных напитков из продуктового магазина, - сообщает пресс-служба регионального следкома.