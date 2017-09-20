Соучастники Пеункова предстанут перед судом

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 56-летнего и 41-летнего уроженцев Архангельска в участии в преступном сообществе и в принуждении к совершению сделок.

По версии следствия, обвиняемые принимали участие в деятельности организованного преступного сообщества, созданного бывшим депутатом Архангельского областного Собрания депутатов Алексеем Пеунковым.

Напомним, что в 2009- 2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его применения, принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем - к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела указанные лица скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный и международный розыск. Летом текущего года один из них был задержан в Королевстве Таиланд, второй- сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в городе Санкт- Петербурге.

В ходе допросов оба подследственных отказались высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.