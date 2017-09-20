Жители Архангельской области смогут задать вопросы руководителю регионального Управления МВД, позвонив по телефону (8182) 21-66-88.
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Вторник, 26 сентября, 17:55
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/26/53100.html
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Архангелогородцы смогут по горячей линии связаться с начальником регионального УМВД
Сегодня, 26 сентября, с 14:30 до 15:30 состоится прямая телефонная линия с начальником УМВД России по Архангельской области генерал-майором полиции Сергеем Александровичем Волчковым.
Жители Архангельской области смогут задать вопросы руководителю регионального Управления МВД, позвонив по телефону (8182) 21-66-88.
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