В Архангельске сгорел частный коттедж

25 сентября около 18 часов в коттедже на проспекте Ленинградский произошёл пожар.

Небольшое возгорание быстро переросло в крупный пожар. От нагрева взорвался газовый баллон, в результате чего огонь моментально охватил весь дом. К счастью, людей в это время внутри не было, пострадавших нет.

Пожарным удалось спасти здание от полного выгорания, однако, разрушения очень серьезны. Огнем и взрывной волной повреждены 2 и 3 этажи. Первый, построенный из несгораемых материалов, получил наименьшие повреждения.

Причина пожара устанавливается. По мнению хозяина коттеджа, к происшествию могла привести неисправность электропроводки, сообщает портал "Безопасность АО".