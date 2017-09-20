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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/09/26/53098.html

Происшествия

В Архангельске сгорел частный коттедж

В Архангельске сгорел частный коттедж
25 сентября около 18 часов в коттедже на проспекте Ленинградский произошёл пожар.

Небольшое возгорание быстро переросло в крупный пожар. От нагрева взорвался газовый баллон, в результате чего огонь моментально охватил весь дом. К счастью, людей в это время внутри не было, пострадавших нет.

Пожарным удалось спасти здание от полного выгорания, однако, разрушения очень серьезны. Огнем и взрывной волной повреждены 2 и 3 этажи. Первый, построенный из несгораемых материалов, получил наименьшие повреждения.

Причина пожара устанавливается. По мнению хозяина коттеджа, к происшествию могла привести неисправность электропроводки, сообщает портал "Безопасность АО".

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