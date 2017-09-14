В Новодвинске неизвестный совершил поджог автомобиля

Ночью 24 сентября пожилые супруги из Новодвинска лишились автомобиля, который недавно приобрели.

Около часа ночи они проснулись от стука в дверь: соседи рассказали, что их «Приора» горит. Этому, по их словам, предшествовал громкий хлопок и яркая вспышка пламени.

Автомобиль значительно поврежден огнем, так как развитие пожара было очень стремительным. Очаг возгорания находился на переднем пассажирском сиденье.

Предположительно, окно легковушки было разбито, и через него в салон забросили источник зажигания. Автовладельцы уверены, что знают того, кто мог поджечь их машину. Ведется расследование, сообщает портал "Безопасность АО".