В Вельске водитель скутера погиб в ДТП Фото пресс-службы регионального УГИБДД 24 сентябре на улице Тракторна 32-летний водитель скутера без прав не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в автофургон. С множественными травмами он и его 42-летняя пассажирка были доставлены в больницу, где спустя некоторое время водитель скутера скончался, сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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