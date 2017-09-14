В Котласе женщина странным образом получила ожоги

23 сентября 43-летняя женщина была доставлена в реанимацию с обширными ожогами на 40% поверхности тела.

Пострадавшая жила в 5-этажном доме вместе с матерью. По словам пенсионерки, несчастный случай произошел в пятницу, когда она на несколько часов ушла в магазин и оставила дочь одну.

По возвращении она застала дочь лежавшей на кровати, практически без одежды, с сильными ожогами. Обгоревшие предметы гардероба лежали в ванной, наполненной водой. Пострадавшая отказалась от предложения матери вызвать медиков.

На следующее утро пожилая женщина обнаружила, что дочь в результате полученных травм потеряла сознание. Пенсионерка вызвала скорую помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возможно это могла быть попытка суицида, сообщает arh112.