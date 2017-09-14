В Плесецком районе мужчина избивал сына-подростка

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40- летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в истязании несовершеннолетнего и в неисполнении обязанностей по его воспитанию.

Следствием и судом установлено, что в период с февраля по апрель 2017 года по месту жительства в Плесецком районе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью наказания за низкую успеваемость в школе и поздние возвращения домой с прогулок систематически наносил побои 15-летнему сыну.

В правоохранительные органы обратились соседи семьи, которые сообщили, что отец, воспитывающий сына без матери, применяет к нему физическую силу.

В настоящее время юноша проходит обучение в техникуме и проживает в общежитии учебного заведения. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального следкома.