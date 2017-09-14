Житель Вельского района, обвиняемый в убийстве пенсионерки, предстанет перед судом

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего Юрия Дектерева, обвиняемого в разбое и убийстве.

13.02.2017 Дектерев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Шунема незаконно проник в квартиру своей 78-летней соседки, откуда похитил 3000 руб.Увидев, что за его действиями наблюдает хозяйка квартиры, находящаяся в силу возраста в беспомощном состоянии, он взял молоток и нанес им не менее шестнадцати ударов по голове пенсионерки, причинив несовместимые с жизнью травмы.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Архангельский областной суд, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.